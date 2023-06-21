Энди Роддик: мы должны включить Серену Уильямс в разговоры о лучшем теннисисте в истории

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о лучшем игроке в истории тенниса.
«Думаю, мы должны включить Серену Уильямс в разговоры о лучшем теннисисте в истории. Да, если говорить только о мужчинах, Джокович величайший игрок. Но иногда всё упирается в симпатию, кому-то может больше нравиться другой теннисист, его стиль игры. Но отрицать величие Джоковича, его опыт и заслуги нельзя. Тем более он всё ещё играет. Его тело в порядке, он по-прежнему молод и силён. Новак — мастер тактики, он заботится о себе. В начале карьеры он сталкивался с судорогами, попадал в действительно неприятные ситуации, но в течение карьеры смог с этим совладать. Это вызывает восхищение», — приводит слова Роддика MSN.
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