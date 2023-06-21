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Винус Уильямс и Элина Свитолина получили уайлд-кард на Уимблдон

Винус Уильямс и Элина Свитолина получили уайлд-кард на Уимблдон
Элина Свитолина
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Стали известны первые обладатели уайлд-кард на Уимблдон. В одиночном разряде в их число вошли десять британцев, а также по одному представителю Украины, США и Бельгии.

Одиночный разряд. Мужчины. Уайлд-кард на Уимблдон

1. Лиам Броэди (Великобритания, 143).

2. Ян Хоински (Великобритания, 167).

3. Артур Фери (Великобритания, 386).

4. Давид Гоффен (Бельгия, 124).

5. Джордж Лоффаген (Великобритания, 364).

6. Райан Пенистон (Великобритания, 265).

Ещё два спортсмена станут известны позднее.

Одиночный разряд. Женщины. Уайлд-кард на Уимблдон

1. Кэйти Бултер (Великобритания, 77).

2. Джоди Бёррэдж (Великобритания, 108).

3. Хэрриет Дарт (Великобритания, 134).

4. Элина Свитолина (Украина, 73).

5. Кэйти Суон (Великобритания, 137).

6. Хитер Уотсон (Великобритания, 145).

7. Винус Уильямс (США, 697).

Ещё одна спортсменка станет известна позднее.

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