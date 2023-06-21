Алькарас: люблю смотреть записи игры Федерера и Маррея. Они лучшие на траве

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вторая ракетка мира, рассказал о том, как работает над своей техникой на травяном покрытии.
«Один из ключей к улучшению игры на самом сложном покрытии, помимо постоянной практики, — это изучение работы лучших теннисистов. Это очень помогает. Я всегда говорил, что на траве нужно быть динамичным и хорошо двигаться. Если говорить обо мне, я люблю смотреть записи игры Федерера и Маррея, которые входят в число лучших игроков на этом покрытии. О Джоковиче говорить не буду. Он скользит, и это не мой вариант. Дело не в том, как они выполняют удары, а в движении на корте. Я стараюсь подражать лучшим», — приводит слова Алькараса Estadio Deportivo.
Ранее Алькарас одержал победу в матче первого круга травяного турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Теннисист обыграл 83-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:3).
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