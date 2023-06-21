В семье Энди Маррея раскритиковали официальный постер Уимблдона-2023

В семье британского теннисиста Энди Маррея раскритиковали официальный постер Уимблдона, ключевыми фигурами которого стали испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.
По замыслу создателей, молодые игроки выходят на главные роли, а «Большая тройка», включающая в себя Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, уступает им дорогу. При этом на плакате не нашлось места двукратному чемпиону Уимблдона Энди Маррею.
«Думаю, брата стоило включить. Он был частью «Большой четвёрки» в течение 10 лет, а может и больше. Он был первой ракеткой мира, а потом травмировал бедро, и с тех пор ему приходится нелегко. Но он дважды выигрывал Уимблдон в одиночном разряде в эпоху потрясающего тенниса и ещё раз выходил в финал.
Думаю, что это немного неуважительно, особенно учитывая всё то, что он так долго привносил в турнир. Получается, что всей стране нравится забывать о его становлении как чемпиона, вот и всё», — приводит слова Джейми Маррея Daily Express.
Дядя братьев Марреев Найл Эрскин был куда более резок. «Это отвратительно с любой стороны, с какой ни посмотри. Все мужчины в авангарде, нашего собственного творца британской истории нигде не видно. Вам должно быть стыдно за самих себя», — написал он в соцсетях.
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