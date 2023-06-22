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Дмитриева — о Контавейт: большая потеря для эстонского тенниса, но не мирового

Дмитриева — о Контавейт: большая потеря для эстонского тенниса, но не мирового
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, российская спортивная журналистка Анна Дмитриева высказалась о завершении карьеры эстонки Анетт Контавейт.

27-летняя Контавейт объявила о завершении спортивной карьеры после Уимблдона из-за дегенерации межпозвонкового диска.

«Анетт Контавейт заявила о себе еще в детском возрасте. Она была одной из лучших среди своих сверстниц и подавала большие надежды. Но реализовать эти надежды ей не удалось. Был лишь период год-два, когда она тренировалась под руководством Дмитрия Турсунова, тогда Контавейт сделала потрясающий рывок и вошла в пятерку сильнейших теннисисток мира. Но этот период, как и сотрудничество с Турсуновым, продолжался недолго. В остальное время она числилась среди заметных игроков, но не более того. Она входила в 20-30 лучших теннисисток. Ее завершение карьеры стало удивительным для всех. Но причины вполне убедительны. Играть с болью очень и очень трудно. Это большая потеря для эстонского тенниса, но не мирового», — приводит слова Дмитриевой телеграм-канал спортивного радио «Движение».

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