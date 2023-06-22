Фото: Александр Бублик в очередной раз пытался развязать судье шнурки во время матча

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пытался развязать шнурки судье на вышке во время одного из переходов в матче второго круга на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Отметим, что Александр не в первый раз замечен за таким забавным поступком.
Напомним, Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Галле, со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 обыграв 21-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 16 минут.
За выход в полуфинал соревнований Бублик сразится с девятой ракеткой мира, 21-летним представителем Италии Янником Синнером (4), которому проиграл на прошлой неделе на турнире в Хертогенбосхе. Выход в четвертьфинал Галле предварительно позволит Бублику подняться на три позиции в рейтинге ATP.
- 22 июня 2023
-
20:33
-
20:16
-
20:09
-
20:00
-
19:53
-
19:16
-
19:10
-
18:58
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:09
-
18:04
-
17:47
-
16:45
-
16:23
-
13:55
-
13:25
-
13:23
-
13:00
-
12:38
-
12:18
-
11:27
-
10:34
-
10:12
-
10:08
-
02:13
-
01:52
-
00:20
-
00:08
-
00:02
- 21 июня 2023
-
23:22
-
22:09
-
21:57
-
21:11