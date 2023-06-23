Винус Уильямс: Серена всегда была моей опорой. Она знает меня, как никто другой в мире

Бывшая первая ракетка мира 43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о взаимоотношениях с сестрой Сереной Уильямс, а также отметила важность правильного психологического настроя в спорте.
«Серена всегда была моей опорой, мы болели друг за друга и поддерживали друг друга всю жизнь. Она знает, что я чувствую, лучше, чем кто-либо в мире. Я очень рада, что у меня есть такая поддержка.
Уровень игры зависит не только от физической формы, но и от психологического состояния. Ты можешь быть самым сильным, самым быстрым теннисистом с лучшей техникой, но если ментально ты слаб, ты никогда не сможешь добиться успеха на высоком уровне. Если бы я не работала над своим ментальным здоровьем, я бы не могла так долго выступать среди лучших», — приводит слова Уильямс NBC Sports.
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