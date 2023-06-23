Кэмерон Норри: я такой же, как Рафаэль Надаль

Британский теннисист Кэмерон Норри (13) сравнил себя с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
«Думаю, я такой же, как Рафа. Мы оба играем левой рукой, отлично чувствуем и исполняем удары, читаем игру. Мои удары слева хороши, особенно на травяном покрытии, и я считаю, что это показатель высокого профессионального уровня. Я уверен в себе. Думаю, в этом аспекте я похож на Надаля», — сказал Норри в эпизоде документального сериала Netflix «Брейк-пойнт».
Напомним, Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
- 23 июня 2023
-
11:34
-
11:21
-
11:07
-
11:04
-
10:46
-
10:31
-
09:47
-
09:21
-
08:27
-
00:08
- 22 июня 2023
-
23:52
-
22:48
-
22:38
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:21
-
20:48
-
20:33
-
20:16
-
20:09
-
20:00
-
19:53
-
19:16
-
19:10
-
18:58
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:09
-
18:04
-
17:47
-
16:45
-
16:23
-
13:55