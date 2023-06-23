Кэмерон Норри: я такой же, как Рафаэль Надаль

Британский теннисист Кэмерон Норри (13) сравнил себя с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Думаю, я такой же, как Рафа. Мы оба играем левой рукой, отлично чувствуем и исполняем удары, читаем игру. Мои удары слева хороши, особенно на травяном покрытии, и я считаю, что это показатель высокого профессионального уровня. Я уверен в себе. Думаю, в этом аспекте я похож на Надаля», — сказал Норри в эпизоде документального сериала Netflix «Брейк-пойнт».

Напомним, Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.