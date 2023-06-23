Циципас и Бадоса провели совместную тренировку на кортах Уимблдона

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас и экс вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса, которые не так давно рассказали о своих отношениях, провели совместную тренировку на кортах Уимблдона. Фотографии с тренировки теннисистов были опубликованы в официальном аккаунте турнира в социальных сетях.

Напомним, в этом году соревнования «Большого шлема» пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, а у женщин — представительница Казахстана Елена Рыбакина.

24-летний Стефанос Циципас является победителем девяти турниров ATP, в том числе двух «Мастерсов» в Монте-Карло (в 2021 и 2022 годах). 25-летняя Паула Бадоса за свою карьеру выиграла три турнира WTA.