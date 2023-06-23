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Остапенко вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, одержав волевую победу над Фрех

Остапенко вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, одержав волевую победу над Фрех
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Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В четвертьфинальном матче вторая сеяная Остапенко одержала волевую победу над представительницей Польши Магдаленой Фрех, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Остапенко восемь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Фрех выполнила восемь эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Бирмингеме Остапенко сыграет с победительницей четвертьфинального матча между четвёртой сеяной россиянкой Анастасией Потаповой и представительницей Великобритании Хэрриет Дарт, получившей уайлд-кард от организаторов.

Бирмингем. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 15:30 МСК
Магдалена Фрех
72
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 2
4 		7 6
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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