Остапенко вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, одержав волевую победу над Фрех

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В четвертьфинальном матче вторая сеяная Остапенко одержала волевую победу над представительницей Польши Магдаленой Фрех, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Остапенко восемь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Фрех выполнила восемь эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Бирмингеме Остапенко сыграет с победительницей четвертьфинального матча между четвёртой сеяной россиянкой Анастасией Потаповой и представительницей Великобритании Хэрриет Дарт, получившей уайлд-кард от организаторов.
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