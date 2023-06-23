Остапенко вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, одержав волевую победу над Фрех

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В четвертьфинальном матче вторая сеяная Остапенко одержала волевую победу над представительницей Польши Магдаленой Фрех, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Остапенко восемь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Фрех выполнила восемь эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Бирмингеме Остапенко сыграет с победительницей четвертьфинального матча между четвёртой сеяной россиянкой Анастасией Потаповой и представительницей Великобритании Хэрриет Дарт, получившей уайлд-кард от организаторов.