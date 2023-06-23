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Хольгер Руне обыграл Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Хольгер Руне обыграл Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал турнира в Лондоне
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Шестая ракетка мира, датчанин Хольгер Руне вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала итальянца Лоренцо Музетти (16-й в рейтинге ATP).

Ига завершилась победой датского теннисиста в двух сетах со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Руне за это время выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил три двойные ошибки. На счету Музетти три подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В полуфинале турнира в Лондоне Хольгер Руне сыграет с 18-й ракеткой мира, представителем Австралии Алексом де Минором.

Лондон. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 16:50 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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