Хольгер Руне обыграл Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал турнира в Лондоне
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Шестая ракетка мира, датчанин Хольгер Руне вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/4 финала итальянца Лоренцо Музетти (16-й в рейтинге ATP).
Ига завершилась победой датского теннисиста в двух сетах со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Руне за это время выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил три двойные ошибки. На счету Музетти три подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В полуфинале турнира в Лондоне Хольгер Руне сыграет с 18-й ракеткой мира, представителем Австралии Алексом де Минором.
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