Руне: мне нравится играть на траве. Думаю, у меня получается всё лучше и лучше

Шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне высказался о своей игре на травяном покрытии после победы над итальянцем Лоренцо Музетти (16-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) — 6:4, 7:5. Ранее, победив Максима Кресси в первом круге соревнований, Руне выиграл свой первый профессиональный матч на траве.
«Мне нравится играть на траве. Думаю, у меня получается всё лучше и лучше. Да, с каждым матчем становится всё сложнее, но я думаю, что мой настрой был невероятно хорош всех трёх прошедших играх. Выступать на травяном покрытии также тяжело физически. Первые несколько матчей каждая часть твоего тела должна привыкнуть к нему, к движениям, ко всему. Так что у меня были небольшие трудности, но я счастлив, что смог довести матч до победы.
С тех пор как я проснулся этим утром, у меня немного болело запястье. Думаю, что трава намного быстрее грунта, поэтому, если ты немного запаздываешь с ударом по мячу, это сильно давит на твоё запястье. Так и было. Я прошёл курс лечения. Пару игр после этого было больно, но сейчас я чувствую себя хорошо», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.
- 23 июня 2023
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