Грачёва начнёт выступать под флагом Франции с 25 июня

Теннисистка Варвара Грачёва заявлена на травяной турнир категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге под французским флагом, сообщает «Твиттер» Tennis Plus. Соревнование пройдёт с 25 июня по 1 июля.

Грачёва, ранее выступавшая за Россию, пока не получила французский паспорт, но уже в ближайшее время начнёт представлять Францию по согласованию с WTA. В первом круге турнира в Бад-Хомбурге она должна 25 июня встретиться с румынкой Жаклин Кристиан. Грачёва является восьмой сеяной на этом соревновании.

Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составляет $ 259 303 тыс.

В данный момент Грачёва занимает 43 место в рейтинге WTA. Она должна стать второй ракеткой Франции после Каролин Гарсии.