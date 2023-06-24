Грачёва начнёт выступать под флагом Франции с 25 июня
Поделиться
Теннисистка Варвара Грачёва заявлена на травяной турнир категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге под французским флагом, сообщает «Твиттер» Tennis Plus. Соревнование пройдёт с 25 июня по 1 июля.
Грачёва, ранее выступавшая за Россию, пока не получила французский паспорт, но уже в ближайшее время начнёт представлять Францию по согласованию с WTA. В первом круге турнира в Бад-Хомбурге она должна 25 июня встретиться с румынкой Жаклин Кристиан. Грачёва является восьмой сеяной на этом соревновании.
Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составляет $ 259 303 тыс.
В данный момент Грачёва занимает 43 место в рейтинге WTA. Она должна стать второй ракеткой Франции после Каролин Гарсии.
Комментарии
- 24 июня 2023
-
01:16
-
00:58
- 23 июня 2023
-
22:24
-
21:41
-
21:25
-
21:02
-
20:42
-
20:33
-
20:32
-
20:29
-
19:46
-
19:39
-
19:33
-
19:03
-
18:52
-
18:36
-
18:23
-
18:08
-
17:46
-
17:25
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:47
-
14:29
-
14:17
-
14:11
-
14:00
-
13:33
-
13:03
-
12:45
-
12:23
Партнерский контент