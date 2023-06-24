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Анастасия Потапова — Елена Остапенко: онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Бирмингеме

Анастасия Потапова — Елена Остапенко: онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Бирмингеме
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Сегодня, 24 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), в котором 21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова (4) сыграет с 17-й ракеткой мира, латвийской спортсменкой Еленой Остапенко (2). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Елена Остапенко в 1/2 финала травяного турнира в Бирмингеме.

Бирмингем. 1/2 финала
24 июня 2023, суббота. 14:30 МСК
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Спортсменки ещё ни разу не встречались на корте. В прошлом раунде соревнований Потапова обыграла британку Хэрриет Дарт, а Остапенко одержала победу над польской спортсменкой Магдаленой Фрех.

В финале соревнований в Бирмингеме победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Барбора Крейчикова (Чехия) — Чжу Линь (Китай).

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