Анастасия Потапова — Елена Остапенко: онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Бирмингеме

Сегодня, 24 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), в котором 21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова (4) сыграет с 17-й ракеткой мира, латвийской спортсменкой Еленой Остапенко (2). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Елена Остапенко в 1/2 финала травяного турнира в Бирмингеме.
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Спортсменки ещё ни разу не встречались на корте. В прошлом раунде соревнований Потапова обыграла британку Хэрриет Дарт, а Остапенко одержала победу над польской спортсменкой Магдаленой Фрех.
В финале соревнований в Бирмингеме победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Барбора Крейчикова (Чехия) — Чжу Линь (Китай).
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