Анна Дмитриева оценила шансы Андрея Рублёва выйти в финал турнира в Галле

Советская теннисистка, российская спортивная журналистка Анна Дмитриева оценила шансы российского теннисиста Андрея Рублёва выйти в финал турнира в Галле.
«У Рублёва шикарные шансы выйти в финал турнира в Галле. Баутиста-Агут игрок испанской школы тенниса. Не могу его называть большим специалистом по игре на траве. Если Андрей будет в хорошем настроении и полной боевой готовности, то у него отличная возможность выйти в финал немецкого турнира. Да, испанец вчера переиграл Медведева. Но Даня пока не может адаптироваться к травяному покрытию. Поэтому Роберто будет гораздо сложнее в матче с Рублёвым», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв в матче 1/4 финала соревнований представителя Нидерландов Таллона Грикспора (29-й в рейтинге ATP).
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