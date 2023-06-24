Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Дмитриева оценила шансы Андрея Рублёва выйти в финал турнира в Галле

Анна Дмитриева оценила шансы Андрея Рублёва выйти в финал турнира в Галле
Аудио-версия:
Комментарии

Советская теннисистка, российская спортивная журналистка Анна Дмитриева оценила шансы российского теннисиста Андрея Рублёва выйти в финал турнира в Галле.

«У Рублёва шикарные шансы выйти в финал турнира в Галле. Баутиста-Агут игрок испанской школы тенниса. Не могу его называть большим специалистом по игре на траве. Если Андрей будет в хорошем настроении и полной боевой готовности, то у него отличная возможность выйти в финал немецкого турнира. Да, испанец вчера переиграл Медведева. Но Даня пока не может адаптироваться к травяному покрытию. Поэтому Роберто будет гораздо сложнее в матче с Рублёвым», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв в матче 1/4 финала соревнований представителя Нидерландов Таллона Грикспора (29-й в рейтинге ATP).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023