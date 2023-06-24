Петра Квитова вышла в полуфинал турнира в Берлине, где сыграет с Екатериной Александровой

В матче 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия проиграла девятой ракетке мира чешской спортсменке Петре Квитовой. Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу чешской теннисистки.

Матч продлился 1 час 54 минуты. Квитова 13 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Гарсии девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира Квитова сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой, которая вышла в этот раунд турнира из-за снятия россиянки Вероники Кудерметовой с соревнований. Действующей чемпионкой соревнований в Берлине является тунисская теннисистка Онс Жабер.