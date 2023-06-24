Хольгер Руне проиграл Алексу де Минору в полуфинале турнира в Лондоне

18-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор (7) одержал победу над шестой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (2) в полуфинальном матче травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 в пользу австралийского спортсмена.

Матч прошёл на центральном корте Квинз Клаб и продлился 1 час 41 минуту. Де Минор трижды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Руне три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В финале турнира в Лондоне де Минор сыграет с победителем полуфинального противостояния Карлос Алькарас (Испания, 1) — Себастьян Корда (США).