Опубликована сетка турнира ATP-250 на Мальорке, где сыграют Циципас, Бублик и Маннарино

Стала известна основная сетка травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт на Мальорке (Испания) с 25 июня по 1 июля 2023 года.
Первый сеяный турнира — пятая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас — начнёт борьбу на турнире во втором круге, где встретится с победителем матча между Янником Ханфманом (Германия) и Педро Качином (Аргентина). Также со второго круга борьбу на турнире начнёт четвертый сеяный, француз Адриан Маннарино: он сыграет либо с аргентинцем Гидо Пелья, либо с американцем Маркосом Гироном.
Интересна ситуация в нижней части сетки: сразу шесть квалифаеров и лаки-лузеров смогут сыграть в основе. Ранее российские теннисисты Павел Котов и Роман Сафиуллин вышли в финал квалификации и теперь имеют очень высокие шансы попасть в основную сетку.
Также на турнире на Мальорке выступят Алехандро Давидович-Фокина (Испания, второй сеяный), Александр Бублик (Казахстан, 5) и Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 7). Действующий чемпион турнира — Стефанос Циципас.
- 24 июня 2023
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