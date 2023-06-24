Опубликована сетка турнира ATP-250 на Мальорке, где сыграют Циципас, Бублик и Маннарино

Стала известна основная сетка травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт на Мальорке (Испания) с 25 июня по 1 июля 2023 года.

Первый сеяный турнира — пятая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас — начнёт борьбу на турнире во втором круге, где встретится с победителем матча между Янником Ханфманом (Германия) и Педро Качином (Аргентина). Также со второго круга борьбу на турнире начнёт четвертый сеяный, француз Адриан Маннарино: он сыграет либо с аргентинцем Гидо Пелья, либо с американцем Маркосом Гироном.

Интересна ситуация в нижней части сетки: сразу шесть квалифаеров и лаки-лузеров смогут сыграть в основе. Ранее российские теннисисты Павел Котов и Роман Сафиуллин вышли в финал квалификации и теперь имеют очень высокие шансы попасть в основную сетку.

Также на турнире на Мальорке выступят Алехандро Давидович-Фокина (Испания, второй сеяный), Александр Бублик (Казахстан, 5) и Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 7). Действующий чемпион турнира — Стефанос Циципас.