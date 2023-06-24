Рублёв отомстил испанцу за Медведева! Андрей вышел на Бублика в финале Галле

В субботу, 24 июня, на турнире ATP-500 в Галле (Германия) состоялись полуфинальные матчи в одиночном разряде. Изначально в сетке было четверо россиян, но в четвёрку лучших пробился лишь один из них. Аслан Карацев и Роман Сафиуллин выбыли ещё в первом круге, а третья ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под первым номером, прекратил борьбу на стадии четвертьфинала, в очередной раз уступив испанцу Роберто Баутиста-Агуту.

За всех россиян выпало отдуваться Андрею Рублёву (3), седьмому номеру рейтинга ATP. В предыдущих трёх матчах на турнире Рублёв испытал немало сложностей, несмотря на не самый высокий уровень соперников. Лишь в одной встрече Андрею для прохода дальше хватило двух сетов — во втором круге с местным любимцем Янником Ханфманом (WC). А вот с китайцем У Ибином в первом раунде и с голландцем Таллоном Грикспором в четвертьфинале понадобилось играть все три партии. В последнем случае Рублёв и вовсе отметился волевой победой — а что, Грикспор-то, нежданный победитель Хертогенбосха, пребывает в отличной форме.

В полуфинале Рублёв вышел на Баутиста-Агута и в силу этого имел возможность отомстить за Медведева — не только соотечественника, но и хорошего друга, а с недавних пор ещё и родственника. Баланс встреч у Андрея с Роберто был не такой ужасный, как у Медведева (у Даниила после вчерашнего поражения он стал 2-5), но и хвастаться особо нечем — 4-4. При этом россиянин три из четырёх побед над испанцем одержал на самом медленном покрытии в теннисе, то есть на грунте, а на харде Роберто ведёт 4-1. На траве же они не играли ни разу.

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева считала Рублёва фаворитом сегодняшнего противостояния. «У Рублёва шикарные шансы выйти в финал турнира в Галле. Баутиста-Агут — игрок испанской школы тенниса. Не могу его называть большим специалистом по игре на траве. Если Андрей будет в хорошем настроении и полной боевой готовности, то у него отличная возможность выйти в финал немецкого турнира. Да, испанец вчера переиграл Медведева. Но Даня пока не может адаптироваться к травяному покрытию. Поэтому Баутисте будет гораздо сложнее в матче с Рублёвым», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

А заслуженный тренер России Виктор Янчук подметил минус в игре Рублёва на траве. «У Рублёва на траве один минус. На земле он довольно часто успевает забегать под удар справа, выполняет атакующий и сложный удар, а на траве не успевает. Приходится играть чаще слева, чем на грунте, реже применять свой любимый приём. На этом покрытии достаточно короткие розыгрыши. Это фактор, который тоже сказывается. Кто быстрее сыграет сильным ударом, тот получает преимущество в розыгрыше очка. Элемент случайности более высокий, чем на других покрытиях», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Рублёв в первом же гейме попытался обеспечить себе преимущество. Трижды было «меньше» на подаче Баутиста-Агута, но россиянин не смог воспользоваться шансами на брейк. А в третьем гейме Андрей добился своего с первого же брейк-пойнта, после чего сам спасся с двойного брейк-пойнта и оторвался в счёте — 3:1. В пятом гейме Баутиста-Агут ушёл с тройного брейк-пойнта, но это не помогло ему — чужую подачу он впоследствии так и не взял и даже не был близок к этому. А Рублёв, напротив, под занавес партии ещё раз взял подачу соперника, причём на первом же сетболе — 6:3. Классную статистику в первой партии продемонстрировал Андрей, который оказался лучше оппонента как по активно выигранным очкам (16 против пяти), так и по невынужденным ошибкам (три против семи).

Второй сет Баутиста-Агут, которому нужно было отыгрываться, начал с брейка. Однако Рублёв не стал затягивать с ответом и уже в четвёртом гейме, взяв подачу соперника, восстановил равновесие — 2:2. Следующие свои геймы на подаче испанец забирал уверенно, а вот у россиянина возникали проблемы в долгих геймах: в седьмом он спас один брейк-пойнт, в девятом — целых два. А в 10-м гейме Андрей при счёте 5:4 в свою пользу собрался и не стал доводить дело до нервной концовки партии: будучи на приёме, он заработал двойной матчбол, упустил его, но с третьей попытки закончил матч — 6:3, 6:4.

Вот так Рублёв вышел в финал Галле и вырвался вперёд в противостоянии с Баутиста-Агутом — 5-4. Это будет всего второй решающий матч для Андрея на травяном покрытии. Два года назад Андрей на этом же турнире в двух сетах проиграл французу Уго Умберу. А в нынешнем финале он сразится с Александром Бубликом из Казахстана, который в своей полуфинальной встрече обыграл представителя Германии Александра Зверева (9) — 6:3, 7:5.

«Работа ещё не закончена. Я рад, но стараюсь оставаться сосредоточенным. Я очень доволен победой. Играть с Сашей всегда сложно. Не хочу много говорить, но я играл хорошо — и надеюсь продолжить в том же духе», — сказал Бублик после победы над Зверевым в полуфинале.

Финал Рублёв — Бублик состоится в воскресенье, 25 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».