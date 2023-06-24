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Александрова проиграла Квитовой в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине

Александрова проиграла Квитовой в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, 22-я ракетка мира, проиграла девятой ракетке мира из Чехии Петре Квитовой в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Петра Квитова за это время четыре раза подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из шести и допустила четыре двойные ошибки. На счету Екатерины Александровой в матче ни одного эйса и брейк-пойнта, а также две двойные ошибки.

В финале турнира в Берлине Петра Квитова встретится с хорваткой Донной Векич. Ранее у теннисисток было пять личных встреч, счёт — 4-1 в пользу чешской спортсменки. Квитова выиграла и единственный поединок с Векич на траве, во втором круге турнира в Истбурне в 2022 году.

Берлин. 1/2 финала
24 июня 2023, суббота. 18:45 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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