Александрова проиграла Квитовой в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 22-я ракетка мира, проиграла девятой ракетке мира из Чехии Петре Квитовой в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 20 минут. Петра Квитова за это время четыре раза подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из шести и допустила четыре двойные ошибки. На счету Екатерины Александровой в матче ни одного эйса и брейк-пойнта, а также две двойные ошибки.
В финале турнира в Берлине Петра Квитова встретится с хорваткой Донной Векич. Ранее у теннисисток было пять личных встреч, счёт — 4-1 в пользу чешской спортсменки. Квитова выиграла и единственный поединок с Векич на траве, во втором круге турнира в Истбурне в 2022 году.
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