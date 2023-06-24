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Кафельников — о поражении Медведева в Галле: не думаю, что нужно драматизировать ситуацию

Кафельников — о поражении Медведева в Галле: не думаю, что нужно драматизировать ситуацию
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Самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира АТР-500 в Галле.

«Вы понимаете, что держать уровень на протяжении целого сезона очень сложно. Бывают определённые взлёты, бывает и спад, с которым он сейчас, возможно, столкнулся. Но я не думаю, что нужно как-то драматизировать ситуацию и говорить, что наступил кризис. Это рутинная история, с которой все сталкивались в карьере», — приводит слова Кафельникова «Газета.ru».

В полуфинале Баутиста-Агут уступил другому россиянину, Андрею Рублёву, со счётом 3:6, 4:6. За титул Рублёв сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

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