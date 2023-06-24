Кафельников — о поражении Медведева в Галле: не думаю, что нужно драматизировать ситуацию

Самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира АТР-500 в Галле.
«Вы понимаете, что держать уровень на протяжении целого сезона очень сложно. Бывают определённые взлёты, бывает и спад, с которым он сейчас, возможно, столкнулся. Но я не думаю, что нужно как-то драматизировать ситуацию и говорить, что наступил кризис. Это рутинная история, с которой все сталкивались в карьере», — приводит слова Кафельникова «Газета.ru».
В полуфинале Баутиста-Агут уступил другому россиянину, Андрею Рублёву, со счётом 3:6, 4:6. За титул Рублёв сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.
- 24 июня 2023
-
22:12
-
21:44
-
21:26
-
21:19
-
20:22
-
20:04
-
20:00
-
19:40
-
19:36
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:30
-
18:10
-
17:32
-
17:22
-
17:10
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:30
-
15:19
-
14:43
-
14:40
-
14:06
-
13:57
-
13:44
-
13:41
-
13:20
-
13:16
-
12:37
-
12:03