Медведев опять проиграл неудобному испанцу! Даниил бил ракеткой по корту

В пятницу, 23 июня, на турнире ATP-500 в Галле (Германия) проходили четвертьфинальные поединки. Третьим в расписании дня стоял матч чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева. Медведев начал этот травяной сезон не лучшим образом. В Хертогенбосхе россиянин в первом же матче сенсационно проиграл французскому ветерану Адриану Маннарино, а в Галле, уверенно пройдя первый круг (победа над американским квалифаером Маркосом Гироном — 6:4, 6:3), столкнулся со сложностями во втором раунде. Даниилу понадобилось три сета, чтобы обыграть 65-ю ракетку мира Ласло Джере из Сербии — 6:3, 6:7, 6:3.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, с чем связаны сложности Медведева на траве. «На траве Даниил играет не так эффективно, как на харде. Здесь нельзя так долго удерживать мяч в игре, потому что отскок быстрее. По скорости Джере не уступал Медведеву, но, если бы игра шла на харде, уверен, она бы закончилась победой нашего теннисиста в двух сетах», — цитирует Янчука ТАСС.

Поделился тонкостями игры и сам Даниил. «Я пробовал на тренировках — и не понимаю, как игроки принимают близко к задней линии. Проблема в том, что, как и на грунте, все отскоки разные. Некоторым удаётся реагировать, а мне нет. Я не могу стоять близко. Но посмотрим», — приводит его слова пресс-служба ATP.

В четвертьфинале Медведев вышел на испанца Роберто Баутиста-Агута, занимающего 23-е место в рейтинге ATP. Это один из самых неудобных соперников для Даниила. Счёт личных встреч был 4-2 в пользу испанца. Он выиграл у россиянина первые три матча (причём все — на харде), прошлым летом они обменялись победами на траве — Медведев взял верх как раз в четвертьфинале Галле, а через неделю Баутиста-Агут победил в четвертьфинале Мальорки, — а осенью Даниил разгромил неудобного соперника в четвертьфинале Астаны (6:1, 6:1).

«Он на самом деле просто чем-то, наверное, неудобен для меня. Но каждый раз у меня ощущение, что он очень хороший игрок, и для меня немного удивительно, что он никогда не был в пятёрке (высшее достижение Роберто в карьере — девятая строчка в рейтинге. — Прим. «Чемпионата»). Наверное, этому есть объяснение», — говорил Медведев в преддверии того матча на турнире в Астане в прошлом году.

На старте матча соперники обменялись брейками, причём Медведев в своём гейме подарил сопернику тройной брейк-пойнт, взял следующий розыгрыш, но затем всё же уступил — 1:1. Затем начался типичный травяной теннис (правда, почти без эйсов), в котором соперники не давали друг другу шансов на подаче. Более того, и Даниил, и его соперник по два своих гейма взяли под ноль. Однако в 12-м гейме традиция нарушилась — увы, не в пользу Медведева. Россиянин, подавая при счёте 6:5 в пользу Баутиста-Агута, позволил сопернику выйти на сетбол, а тот сразу же реализовал его — 7:5 в пользу испанца.

Во втором сете теннисисты продолжили брать свои подачи. И если Баутиста-Агут делал это уверенно, не подпуская Медведева к брейк-пойнтам, то вот россиянину то и дело приходилось спасаться. За первые три гейма на своей подаче Даниил сумел отыграть в общей сложности четыре брейк-пойнта. А в девятом гейме, при счёте 4:4, Медведев сам впервые за партию вышел на брейк-пойнт, но упустил его. В итоге сет перетёк в тай-брейк — 6:6.

Уступая 1:3 после мини-брейка соперника, Даниил получил предупреждение от судьи на вышке за удар ракеткой по травяному покрытию. А в концовке Баутиста-Агут сделал второй мини-брейк и закончил матч — 7:5, 7:6 (7:3). Медведеву не помогли даже 12 эйсов. (У соперника вообще не было ни одной подачи навылет!)

Вот так Медведев, который год назад дошёл до финала Галле, потерпел пятое поражение в семи матчах с Баутиста-Агутом. В сетке турнира остался лишь один россиянин, и это Андрей Рублёв, который сыграет с голландцем Таллоном Грикспором. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».