Известна сетка турнира WTA-500 в Истбурне, где сыграют Рыбакина, Касаткина и Потапова

Опубликована основная сетка травяного турнира категории WTA-500, который пройдёт в Истбурне (Великобритания) с 26 июня по 1 июля 2023 года.

Первая сеяная турнира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, и вторая по посеву, француженка Каролин Гарсия, начнут соревнования со встречи с квалифаерами или лаки-лузерами в первом круге. Также на старте турнира с теннисистами, прошедшими отбор в основу, сыграют россиянка Дарья Касаткина, американки Мэдисон Кис и Шелби Роджерс, а также румынка Сорана Кырстя.

Помимо Дарьи Касаткиной, на турнире выступит ещё одна россиянка — Анастасия Потапова. Она на старте соревнований сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

Также на турнире в Истбурне в первом круге сыграют друг с другом прошлогодние финалистки турнира Петра Квитова (Чехия) и Елена Остапенко (Латвия), а также встретятся Мари Боузкова (Чехия) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия), Джессика Пегула (США) и Чжэн Циньвэнь (Китай), Мария Саккари (Греция) и Ангелина Калинина (Украина).