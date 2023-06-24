Видеообзор побед Александра Бублика и Андрея Рублёва в полуфиналах турнира в Галле

Сегодня, 24 июня, прошли матчи полуфиналов травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в которых российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Казахстана Александр Бублик вышли в финал соревнований, где встретятся друг с другом. В 1/2 финала Бублик в двух сетах обыграл 22-ю ракетку мира из Германии Александра Зверева, а Рублёв в своём матче также в двух сетах разобрался с 23-ей ракеткой мира из Испании Роберто Баутиста-Агутом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором полуфинальных матчей травяного турнира в Галле.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Завтра, 25 июня, Рублёв и Бублик сыграют в финале турнира в Германии. Ранее у спортсменов было три личные встречи, в которых победа всегда оставалась за россиянином.