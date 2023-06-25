Остапенко: никогда не бывает легко играть с такими великими игроками, как Анастасия

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко, 17-я ракетка мира, прокомментировала свою игру в матче против российской теннисистки Анастасии Потаповой, 21-й ракетки мира. Встреча завершилась в трёх сетах победой латвийской спортсменки — 5:7, 6:2, 6:4.

«Это был действительно тяжёлый матч, и никогда не бывает легко играть с такими великими игроками, как Анастасия. Я пыталась играть агрессивно и показывать свою игру… Я думаю, что это сработало довольно хорошо в конце, и в решающие моменты я чувствовала, что играла хорошо», – приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.

В финале турнира в Бирмингеме Елена Остапенко сыграет с 12-й ракеткой мира из Чехии Барборой Крейчиковой. Счёт личных встреч спортсменок — 2-2. Ранее они не играли друг с другом на траве.