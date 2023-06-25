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Финалист Лондона Алекс де Минор снялся с турнира в Истбурне

Финалист Лондона Алекс де Минор снялся с турнира в Истбурне
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Финалист турнира в Лондоне, 18-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор снялся с травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания), который пройдёт с 26 июня по 1 июля. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

В основной сетке его заменит лаки-лузер.

Австралиец де Минор сегодня, 25 июня, встретится в финальном матче турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) с 20-летним испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который впервые вышел в финальную часть травяного турнира. В случае победы испанец вернёт себе звание первой ракетки мира и станет лидером посева на Уимблдоне-2023.

Австралийский теннисист Алекс де Минор в полуфинальной встрече одержал победу над шестой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.

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