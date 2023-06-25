Видео: эмоции Александра Бублика после победы на турнире в Галле
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Казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на свою победу на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В финале соревнований спортсмен обыграл седьмую ракетку мира из России Андрея Рублёва в трёх сетах и завоевал свой первый в карьере трофей турниров такой категории.
Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Сегодня Бублик завоевал свой второй титул профессионального тура в карьере: ранее теннисист побеждал только на харде в Монпелье на турнире ATP-250 в 2022 году. Это был первый финал ATP-500 для представителя Казахстана. Победа в Галле позволит Александру Бублику подняться на 27-ю строчку рейтинга ATP, самую высокую в его карьере на данный момент.
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