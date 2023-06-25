Опубликована сетка квалификации Уимблдона, где сыграют Донской, Гахов и Коккинакис

Стала известна мужская сетка квалификационного раунда Уимблдона, который стартует в понедельник, 26 июня. Спортсменам предстоит провести по три матча для выхода в основу турнира.

Из российских теннисистов в квалификацию заявлены Евгений Донской (229-я ракетка мира) и Иван Гахов (142-я ракетка мира). Донской начнёт борьбу в квалификации матчем с чилийцем Марсело Томасом Барриосом Верой, а Гахов встретится с итальянцем Маттией Беллуччи.

Первый сеяный квалификации — итальянец Маттео Арнальди — на старте встретится с китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном. Второй сеяный, австралиец Танаси Коккинакис, начнёт борьбу за выход в основу матчем с Леандро Риди из Швейцарии, а посеянный третьим венгерский спортсмен Фабиан Марожан сыграет с украинцем Алексеем Крутых.