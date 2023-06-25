Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Опубликована сетка квалификации Уимблдона, где сыграют Донской, Гахов и Коккинакис

Опубликована сетка квалификации Уимблдона, где сыграют Донской, Гахов и Коккинакис
Аудио-версия:
Комментарии

Стала известна мужская сетка квалификационного раунда Уимблдона, который стартует в понедельник, 26 июня. Спортсменам предстоит провести по три матча для выхода в основу турнира.

Из российских теннисистов в квалификацию заявлены Евгений Донской (229-я ракетка мира) и Иван Гахов (142-я ракетка мира). Донской начнёт борьбу в квалификации матчем с чилийцем Марсело Томасом Барриосом Верой, а Гахов встретится с итальянцем Маттией Беллуччи.

Первый сеяный квалификации — итальянец Маттео Арнальди — на старте встретится с китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном. Второй сеяный, австралиец Танаси Коккинакис, начнёт борьбу за выход в основу матчем с Леандро Риди из Швейцарии, а посеянный третьим венгерский спортсмен Фабиан Марожан сыграет с украинцем Алексеем Крутых.

Материалы по теме
Ох и мощь! Рублёв не справился с 21 эйсом Бублика в финале Галле
Ох и мощь! Рублёв не справился с 21 эйсом Бублика в финале Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023