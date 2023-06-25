Роман Сафиуллин и Павел Котов вышли в основную сетку турнира на Мальорке

Российские теннисисты Роман Сафиуллин (99-й в рейтинге ATP) и Павел Котов (113-й в рейтинге ATP) вышли в основную сетку травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).

Роман Сафиуллин в финальном матче квалификации обыграл австралийского теннисиста Джеймса Маккейба — 7:5, 4:6, 7:6(7:5)

Павел Котов попал в основную сетку в качестве лаки-лузера после того, как два вакантных места освободились в результате снятия австралийца Ника Кирьоса и француза Уго Умбера. В матче первого круга россиянин сыграет с представителем Австралии Ли Ту, которому ранее уступил в финале квалификации—6:7 (5:7), 2:6.

Основная часть турнира на Мальорке пройдёт с 25 июня по 1 июля 2023 года. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас, который в финале прошлогоднего турнира обыграл испанского спортсмена Роберто Баутиста-Агута.