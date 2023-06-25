Руне: считать, что я смогу конкурировать с Джоковичем на траве, — скорее мечта
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Шестая ракетка мира, датчанин Хольгер Руне высказался об отношении к матчам с 23-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и оценил перспективы в случае встречи с сербом в рамках травяного сезона.
«Перед матчами с кем испытываю самое сильное напряжение? Конечно, с Новаком. Если допустишь хоть какую-то ошибку, то проиграешь. Нужно очень хорошо готовиться.
Конкуренция с Джоковичем на траве? До этого года я не выиграл ни одного матча на траве, а теперь у меня есть выигранные встречи в Queen’s Club. Поэтому считать, что я смогу конкурировать с Новаком, – это скорее мечта. Но мы всегда надеемся, что мечты сбудутся, и работаем для этого. Посмотрим», — приводит слова Руне Firstsportz.
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