Чемпионская гонка WTA: Аванесян поднялась на 18 позиций, Александрова вошла в топ-20

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде.

Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Свёнтек (2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).

Среди российских теннисисток наибольшего прогресса добилась Элина Аванесян — она поднялась на 18 строчек и теперь занимает 61-е место. Анастасия Потапова тоже улучшила свою позицию, переместившись с 20-го на 18-е место рейтинга. Ещё одна российская теннисистка, Екатерина Александрова, также вошла в топ-20, заняв 19-е место, поднявшись с 22-го.

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA от 26 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5675 очков.

2 (2). Ига Свёнтек (Польша) — 5145.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2445.

5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140.

6 (11). Петра Квитова (Чехия) — 2115.

7 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921.

8 (6). Кори Гауфф (США) — 1920.

9 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800.

10 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1788.

18 (20). Анастасия Потапова (Россия) — 1301.

19 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 1293…

21 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 1214…

26 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 929…

39 (41). Анна Блинкова (Россия) — 710…

47 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584…

59 (57). Анна Калинская (Россия) — 483…

61 (79). Элина Аванесян (Россия) — 465…

73 (71). Камилла Рахимова (Россия) — 387…

90 (88). Мирра Андреева (Россия) — 290.