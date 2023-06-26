Чемпионская гонка WTA: Аванесян поднялась на 18 позиций, Александрова вошла в топ-20

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде.
Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Свёнтек (2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).
Среди российских теннисисток наибольшего прогресса добилась Элина Аванесян — она поднялась на 18 строчек и теперь занимает 61-е место. Анастасия Потапова тоже улучшила свою позицию, переместившись с 20-го на 18-е место рейтинга. Ещё одна российская теннисистка, Екатерина Александрова, также вошла в топ-20, заняв 19-е место, поднявшись с 22-го.
Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».
Чемпионская гонка WTA от 26 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5675 очков.
2 (2). Ига Свёнтек (Польша) — 5145.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 2445.
5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140.
6 (11). Петра Квитова (Чехия) — 2115.
7 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921.
8 (6). Кори Гауфф (США) — 1920.
9 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800.
10 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1788.
18 (20). Анастасия Потапова (Россия) — 1301.
19 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 1293…
21 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 1214…
26 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 929…
39 (41). Анна Блинкова (Россия) — 710…
47 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584…
59 (57). Анна Калинская (Россия) — 483…
61 (79). Элина Аванесян (Россия) — 465…
73 (71). Камилла Рахимова (Россия) — 387…
90 (88). Мирра Андреева (Россия) — 290.
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