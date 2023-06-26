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Дарья Касаткина разгромила украинку Калинину на старте турнира WTA-500 в Истбурне

Дарья Касаткина разгромила украинку Калинину на старте турнира WTA-500 в Истбурне
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11-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который продлится до 1 июля.

В матче первого круга Касаткина (9) со счётом 6:3, 6:1 обыграла 26-ю ракетку мира, представительницу Украины Ангелину Калинину. Встреча продлилась 1 час и 15 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Калининой ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующей соперницей Касаткиной в Истбурне станет бывшая первая ракетка мира, чемпионка 16 турниров на уровне WTA чешка Каролина Плишкова.

Истбурн (ж). 1-й круг
26 июня 2023, понедельник. 17:30 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Ангелина Калинина
26
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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