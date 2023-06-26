Александр Зверев опубликовал новое фото со своей возлюбленной

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился с подписчиками в социальных сетях свежим снимком со своей возлюбленной, немецкой моделью Софией Томаллой.
Фото: из личного архива Александра Зверева
О романе Зверева и Томаллы стало известно в начале октября 2021 года. София также является актрисой и телеведущей на немецком ТВ, ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.
Ранее Зверев выступил на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Александр дошёл до полуфинала, где со счётом 3:6, 5:7 проиграл будущему чемпиону, представителю Казахстана Александру Бублику. Немец не заявлен на турниры на этой неделе, он будет готовиться к Уимблдону-2023.
- 26 июня 2023
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