Ига Свёнтек с потерей сета прошла 35-летнюю Татьяну Марию на турнире в Бад-Хомбурге

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек успешно стартовала на травяном турнире категории ATP-250 в Бад-Хомбурге (Германия).
В стартовом для себя матче Свёнтек со счётом 5:7, 6:2, 6:0 обыграла 35-летнюю представительницу Германии Татьяну Марию. Продолжительность поединка составила 1 час и 54 минуты. Свёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Марии пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
Следующей соперницей Свёнтек в Бад-Хомбурге станет представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман (Q).
Общий призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составил $ 259 303. Его действующей чемпионкой является француженка Каролин Гарсия.
- 26 июня 2023
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