Элина Аванесян — Фернанда Контрерас Гомес: онлайн-трансляция матча квалификации Уимблдона

Сегодня, 27 июня, состоится матч первого квалификационного раунда Уимблдона, в котором 64-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян сыграет с представительницей Мексики Фернандой Контрерас Гомес (288-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте номер 16 и начнётся приблизительно в 17:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Фернанда Контрерас Гомес в первом раунде квалификации соревнований «Большого шлема» в Великобритании.
Счёт личных встреч между теннисистками — 1-0 в пользу мексиканки. Выиграла она на грунте на мелком турнире в Телави (Грузия) в 2021 году — 6:1, 6:4.
Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.
- 27 июня 2023
-
16:05
-
15:49
-
15:42
-
15:24
-
14:52
-
14:03
-
14:01
-
13:50
-
12:42
-
12:32
-
11:16
-
10:54
-
10:31
-
10:14
-
09:51
-
09:32
-
03:05
-
00:31
-
00:22
-
00:05
- 26 июня 2023
-
23:52
-
23:29
-
23:14
-
23:05
-
22:31
-
22:11
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
20:58
-
20:42
-
20:40
-
20:24
-
19:51
-
19:38