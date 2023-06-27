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Элина Аванесян — Фернанда Контрерас Гомес: онлайн-трансляция матча квалификации Уимблдона

Элина Аванесян — Фернанда Контрерас Гомес: онлайн-трансляция матча квалификации Уимблдона
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Сегодня, 27 июня, состоится матч первого квалификационного раунда Уимблдона, в котором 64-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян сыграет с представительницей Мексики Фернандой Контрерас Гомес (288-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте номер 16 и начнётся приблизительно в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Фернанда Контрерас Гомес в первом раунде квалификации соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Счёт личных встреч между теннисистками — 1-0 в пользу мексиканки. Выиграла она на грунте на мелком турнире в Телави (Грузия) в 2021 году — 6:1, 6:4.

Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 17:30 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
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Фернанда Контрерас Гомес
Мексика
Фернанда Контрерас Гомес
Ф. Контрерас Гомес
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