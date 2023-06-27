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Линда Носкова — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча второго круга в Бад-Хомбурге

Линда Носкова — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча второго круга в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 27 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором 15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой (45-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Линда Носкова — Людмила Самсонова во втором круге турнира в Бад-Хомбурге.

Девушки ранее друг с другом не играли. Самсонова на данный момент занимает 15-ю позицию в рейтинге, 18-летняя Носкова — 45-ю.

В следующей стадии соревнований победительница этого матча сыграет с сильнейшей в противостоянии Катержина Синякова (Чехия) — Евгения Родина (Россия).

Бад-Хомбург. 2-й круг
27 июня 2023, вторник. 17:40 МСК
Линда Носкова
45
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2 		   
1 		   
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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