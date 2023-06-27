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Сафиуллин уступил теннисисту из ЮАР во втором круге турнира на Мальорке

Сафиуллин уступил теннисисту из ЮАР во втором круге турнира на Мальорке
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94-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл во втором круге травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), уступив в матче представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису (298-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Харриса в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Харрис 24 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Сафиуллина шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх возможных.

Следующим соперником Харриса станет победитель пары Павел Котов (Россия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Основная часть турнира на Мальорке проходит с 25 июня по 1 июля 2023 года. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас, который в финале прошлогоднего турнира обыграл испанского спортсмена Роберто Баутиста-Агута.

Мальорка. 2-й круг
27 июня 2023, вторник. 15:35 МСК
Ллойд Джордж Харрис
298
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		3  
         
Роман Сафиуллин
94
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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