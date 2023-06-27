Сафиуллин уступил теннисисту из ЮАР во втором круге турнира на Мальорке

94-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл во втором круге травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), уступив в матче представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису (298-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Харриса в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Харрис 24 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Сафиуллина шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх возможных.

Следующим соперником Харриса станет победитель пары Павел Котов (Россия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Основная часть турнира на Мальорке проходит с 25 июня по 1 июля 2023 года. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас, который в финале прошлогоднего турнира обыграл испанского спортсмена Роберто Баутиста-Агута.