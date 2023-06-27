Аванесян уверенно стартовала в квалификации Уимблдона, повесив сопернице «баранку»

Российская теннисистка Элина Аванесян, 64-я ракетка мира, одержала уверенную победу в первом круге квалификации Уимблдона. Спортсменка в двух сетах обыграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (288-я в рейтинге WTA), отдав сопернице только три гейма в матче и повесив ей «баранку» во втором сете: 6:3, 6:0.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Элина Аванесян по ходу встречи реализовала пять брейк-пойнтов (50%), её соперница — только один (100%). Также каждая из теннисисток допустила по две двойные ошибки. Эйсов в этом матче выполнено не было.

В следующем круге российская теннисистка встретится с представительницей Австралии Сторм Хантер, 162-й ракеткой мира. Их матч состоится в четверг, 29 июня. Время начала будет известно позднее.