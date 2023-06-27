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Аванесян уверенно стартовала в квалификации Уимблдона, повесив сопернице «баранку»

Аванесян уверенно стартовала в квалификации Уимблдона, повесив сопернице «баранку»
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Российская теннисистка Элина Аванесян, 64-я ракетка мира, одержала уверенную победу в первом круге квалификации Уимблдона. Спортсменка в двух сетах обыграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (288-я в рейтинге WTA), отдав сопернице только три гейма в матче и повесив ей «баранку» во втором сете: 6:3, 6:0.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Элина Аванесян по ходу встречи реализовала пять брейк-пойнтов (50%), её соперница — только один (100%). Также каждая из теннисисток допустила по две двойные ошибки. Эйсов в этом матче выполнено не было.

В следующем круге российская теннисистка встретится с представительницей Австралии Сторм Хантер, 162-й ракеткой мира. Их матч состоится в четверг, 29 июня. Время начала будет известно позднее.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 18:45 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Фернанда Контрерас Гомес
Мексика
Фернанда Контрерас Гомес
Ф. Контрерас Гомес
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