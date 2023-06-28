Матс Виландер: Энди Маррей может расстроить людей на Уимблдоне

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» бывший шведский теннисист Матс Виландер выразил мнение, что бывшая первая ракетка мира, 36-летний британский теннисист Энди Маррей может навязать борьбу за победу на Уимблдоне-2023.

«Маррей чувствует, что Уимблдон — это именно тот турнир, на котором он может выступить очень хорошо. И очень хорошо, по мнению Энди, — это, скорее всего, победа. Я думаю, он способен показать хороший результат. Энди может расстроить людей. Способен ли он победить? Не знаю. Маррей уже несколько раз выигрывал этот турнир, так что да», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, Маррей дважды выигрывал Уимблдон. Это произошло в 2013 и 2016 годах. Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.