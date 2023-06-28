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Блинкова — Фернандес: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Бад-Хомбурге

Блинкова — Фернандес: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 28 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором за выход в четвертьфинал поборется российская теннисистка, 39-я ракетка мира Анна Блинкова. Её соперницей в матче будет 96-я ракетка мира из Канады Лейла Фернандес. Матч спортсменок начнётся приблизительно в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анны Блинковой и Лейлы Фернандес на турнире в Бад-Хомбурге.

Ранее теннисистки играли друг с другом один раз: в квалификации турнира в Цинциннати в 2020 году. Тогда победа осталась за представительницей Канады.

Анна Блинкова в текущем сезоне выходила в третий круг «Ролан Гаррос» и играла во втором круге травяного турнира в Берлине. Лейла Фернандес проводит свой первый турнир на траве в этом сезоне. Ранее в 2023 году она выходила в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Бад-Хомбург. 2-й круг
28 июня 2023, среда. 18:20 МСК
Лейла Фернандес
96
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
39
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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