Остапенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, где может сразиться с Жабер

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года? латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который продлится до 1 июля.

В матче второго круга 17-я ракетка мира Остапенко со счётом 6:3, 6:4 обыграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (142-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Остапенко восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Дарт два эйса, восемь двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Истбурна Остапенко сразится с победительницей матча Камила Джорджи (Италия) — Онс Жабер (Тунис, 4).