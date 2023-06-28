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Остапенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, где может сразиться с Жабер

Остапенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, где может сразиться с Жабер
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Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года? латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который продлится до 1 июля.

В матче второго круга 17-я ракетка мира Остапенко со счётом 6:3, 6:4 обыграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (142-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Остапенко восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Дарт два эйса, восемь двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Истбурна Остапенко сразится с победительницей матча Камила Джорджи (Италия) — Онс Жабер (Тунис, 4).

Истбурн (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 17:00 МСК
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Хэрриет Дарт
142
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
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