«Вуаля». Анастасия Павлюченкова опубликовала красивые фото в эффектном наряде

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала фото из Франции в эффектном наряде.
«Вуаля», — подписала фото Павлюченкова.
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
Ранее стало известно, что Павлюченкова полностью пропустит травяной сезон, в том числе Уимблдон. Это связано с тем, что ей не удалось получить уайлд-кард для выступлений на турнирах, проводящихся на этом покрытии.
До этого Павлюченкова успешно сыграла на «Ролан Гаррос» — 2023. Выступавшая по защищённому рейтингу Анастасия дошла до четвертьфинала соревнований, где со счётом 5:7, 2:6 проиграла будущей финалистке, чешке Каролине Муховой. Примечательно, что по ходу турнира Павлюченкова обыграла двух соотечественниц – Анастасию Потапову и Людмилу Самсонову.
- 28 июня 2023
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