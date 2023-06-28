«Вуаля». Анастасия Павлюченкова опубликовала красивые фото в эффектном наряде

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала фото из Франции в эффектном наряде.

«Вуаля», — подписала фото Павлюченкова.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Ранее стало известно, что Павлюченкова полностью пропустит травяной сезон, в том числе Уимблдон. Это связано с тем, что ей не удалось получить уайлд-кард для выступлений на турнирах, проводящихся на этом покрытии.

До этого Павлюченкова успешно сыграла на «Ролан Гаррос» — 2023. Выступавшая по защищённому рейтингу Анастасия дошла до четвертьфинала соревнований, где со счётом 5:7, 2:6 проиграла будущей финалистке, чешке Каролине Муховой. Примечательно, что по ходу турнира Павлюченкова обыграла двух соотечественниц – Анастасию Потапову и Людмилу Самсонову.