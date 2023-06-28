Элина Аванесян проиграла 162-й ракетке мира во 2-м круге квалификации Уимблдона-2023
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64-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться в финал квалификационного турнира Уимблдона-2023.
В полуфинальном матче посеянная под первым номером Аванесян со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7) проиграла 162-й ракетке мира, представительнице Австралии Сторм Хантер. Встреча продлилась 1 час и 49 минут. Аванесян шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Хантер ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Основные соревнования женского Уимблдона в 2023 году пройдут с 3 по 15 июля. Их действующей чемпионкой является третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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