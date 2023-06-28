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Элина Аванесян проиграла 162-й ракетке мира во 2-м круге квалификации Уимблдона-2023

Элина Аванесян проиграла 162-й ракетке мира во 2-м круге квалификации Уимблдона-2023
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64-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться в финал квалификационного турнира Уимблдона-2023.

В полуфинальном матче посеянная под первым номером Аванесян со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7) проиграла 162-й ракетке мира, представительнице Австралии Сторм Хантер. Встреча продлилась 1 час и 49 минут. Аванесян шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Хантер ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Основные соревнования женского Уимблдона в 2023 году пройдут с 3 по 15 июля. Их действующей чемпионкой является третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 19:20 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		6 2  
7 7 		7 7  
         
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
С. Хантер
Комментарии
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