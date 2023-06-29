Чесноков: Мирра Андреева будет сложной соперницей для любой теннисистки на Уимблдоне

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, которая вышла в основную сетку турнира Уимблдона-2023.

«Совсем не удивлён тому, что Мирра оказалась в основной сетке Уимблдона. Она достаточно легко прошла всю квалификацию, прям вообще без проблем. Уверен, что Андреева будет сложной соперницей для любой теннисистки на Уимблдоне! С ней никому не будет легко. Понятно, что всегда есть сильные теннисистки: Свёнтек, Рыбакина, Соболенко. Но даже с ними можно бороться. Сможет ли Мирра зайти далеко? Всё будет зависеть от сетки. Она должна быть уже завтра. Пока что сложно что-то прогнозировать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.