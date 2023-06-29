Чесноков: Мирра Андреева будет сложной соперницей для любой теннисистки на Уимблдоне

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от победы 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, которая вышла в основную сетку турнира Уимблдона-2023.
«Совсем не удивлён тому, что Мирра оказалась в основной сетке Уимблдона. Она достаточно легко прошла всю квалификацию, прям вообще без проблем. Уверен, что Андреева будет сложной соперницей для любой теннисистки на Уимблдоне! С ней никому не будет легко. Понятно, что всегда есть сильные теннисистки: Свёнтек, Рыбакина, Соболенко. Но даже с ними можно бороться. Сможет ли Мирра зайти далеко? Всё будет зависеть от сетки. Она должна быть уже завтра. Пока что сложно что-то прогнозировать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 29 июня 2023
-
19:40
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:06
-
18:56
-
18:40
-
18:12
-
18:03
-
16:56
-
15:58
-
15:56
-
14:51
-
14:46
-
14:37
-
14:30
-
11:52
-
11:30
-
09:57
-
09:36
-
00:55
-
00:46
-
00:37
-
00:13
- 28 июня 2023
-
23:41
-
23:25
-
23:14
-
22:39
-
21:58
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
21:02
-
20:28