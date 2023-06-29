Министр спорта Великобритании: уверена, россияне будут соблюдать наши правила на Уимблдоне
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Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер высказалась о старте Уимблдона-2023, а также поверхностно описала условия допуска на турнир российских и белорусских теннисистов.
«Мы действительно с нетерпением ждём начала Уимблдона, это одно из самых важных соревнований в нашем календаре. Мы очень чётко обозначили нашу позицию: есть определённые обстоятельства, при которых участие российских и белорусских теннисистов в турнире было бы совершенно неуместным. Мы включили их в наше соглашение, которым и руководствуется Уимблдон. Существуют процедуры, гарантирующие, что они (россияне и белорусы) не нарушат эти правила, и я уверена, что они будут соблюдать их должным образом», — приводит слова Фрейзер PA News.
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