Появилось тревожное фото с тренировки Медведева на Уимблдоне — Даниил держится за колено
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Лондон и активно готовится к Уимблдону-2023. Однако в объективы аккредитованных фотографов попал тревожный момент с тренировки россиянина: Медведев с гримасой боли держался за колено. В данный момент неизвестно, какое влияние этот инцидент окажет на состояние россиянина.
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Турнир «Большого шлема» на траве в 2023 году пройдёт с 3 по 16 июля. Его действующим чемпионом является 23-кратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Напомним, в этом году Уимблдон допустил россиян до турнира, отменив прошлогодний бан из-за ситуации на Украине. Медведев на соревнованиях будет посеян под третьим номером.
Комментарии
- 29 июня 2023
-
23:50
-
23:30
-
23:13
-
22:42
-
22:17
-
22:07
-
21:56
-
21:24
-
20:38
-
20:31
-
20:14
-
19:40
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:06
-
18:56
-
18:40
-
18:12
-
18:03
-
16:56
-
15:58
-
15:56
-
14:51
-
14:46
-
14:37
-
14:30
-
11:52
-
11:30
-
09:57
-
09:36
-
00:55
-
00:46
-
00:37
Партнерский контент