Появилось тревожное фото с тренировки Медведева на Уимблдоне — Даниил держится за колено

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Лондон и активно готовится к Уимблдону-2023. Однако в объективы аккредитованных фотографов попал тревожный момент с тренировки россиянина: Медведев с гримасой боли держался за колено. В данный момент неизвестно, какое влияние этот инцидент окажет на состояние россиянина.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Турнир «Большого шлема» на траве в 2023 году пройдёт с 3 по 16 июля. Его действующим чемпионом является 23-кратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Напомним, в этом году Уимблдон допустил россиян до турнира, отменив прошлогодний бан из-за ситуации на Украине. Медведев на соревнованиях будет посеян под третьим номером.