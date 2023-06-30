Доминик Тим: Уимблдон — мой худший турнир из всех «Шлемов»

Австрийский теннисист Доминик Тим, победитель US Open — 2020, поделился мнением об Уимблдоне, который стартует в понедельник, 3 июля.

«Уимблдон — мой худший турнир из всех «Шлемов», если судить по проходу по раундам. Последний матч, который я смог выиграть, был шесть лет назад. Трава просто другая. Намного более важны подачи, часто несколько моментов играют решающую роль. К сожалению, это очень короткий сезон, но главное — взять из него максимум», — приводит слова Тима Eurosport.

Помимо победы на US Open, Доминик Тим ещё трижды выходил в финалы турниров «Большого шлема»: на «Ролан Гаррос» в 2018 и 2019 годах, а также на Australian Open в 2020 году. На Уимблдоне максимальный результат спортсмена скромнее: его рекорд — четвёртый круг турнира в 2017 году.