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Опубликована мужская сетка Уимблдона: Медведев сыграет с Фери, Рублёв — с Пёрселлом

Опубликована мужская сетка Уимблдона: Медведев сыграет с Фери, Рублёв — с Пёрселлом
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Прошла жеребьёвка основной мужской сетки Уимблдона. Стали известны пары первого круга соревнований.

Действующий чемпион турнира Новак Джокович начнёт борьбу матчем с аргентинцем Петро Качином (67), прошлогодний финалист Ник Кирьос сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном (WC).

Третий сеяный, россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с британцем Артуром Фери (WC): интересно, что во втором раунде он может встретиться с французом Адрианом Маннарино, которому Медведев уже проигрывал на траве в 2023 году. Но помешать этому может Александр Шевченко, который и сыграет с Маннарино в первом круге. Андрей Рублёв (7) стартует на турнире матчем с австралийцем Максом Пёрселлом, Роман Сафиуллин сыграет с 20-м сеяным, испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Аслан Карацев — с французом Люкой Ван Ашем.

Стефанос Циципас (Греция, 5) в первом круге сыграет с Домиником Тимом (Австрия), Тейлор Фритц (США, 9) — с Янником Ханфманом (Германия), Александр Бублик (Казахстан, 23) — с Маккензи Макдональдом (США).

Мужская сетка Уимблдона
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