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Джокович — об Уимблдоне: это любимый турнир для очень многих игроков по всему миру

Джокович — об Уимблдоне: это любимый турнир для очень многих игроков по всему миру
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Сербский теннисист Новак Джокович, победитель Уимблдона в 2022 году, рассказал о своих ощущениях в преддверии турнира.

«Я уверен, что я не единственный теннисист, который мечтал о победе на Уимблдоне, играя на нём. Это любимый турнир для очень многих игроков по всему миру.

Очень странно, что организаторы турнира позволили нам быть на центральном корте до его старта, это же было традицией на протяжении стольких лет… Но в прошлом году я был первым, поэтому сейчас мне выпала честь выйти на свежую траву и провести здесь 45 минут, чтобы почувствовать корт. И он настолько хорош, насколько это вообще возможно для травы.

Это лучший корт в мире, возможно, самый известный и особенный стадион в мире тенниса. Поэтому, если честно, каждый год кажется, что всё происходит впервые. Организаторы открыли нам путь, поэтому, надеюсь, это будет ещё один отличный год», — приводит слова Джоковича Eurosport.

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