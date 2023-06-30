Самсонова проиграла Синяковой в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение в матче четвертьфинала травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Спортсменка в трёх сетах проиграла чешке Катержине Синяковой: 5:7, 6:4, 2:6.
Спортсменки провели на корте 2 часа 26 минут. При этом после второго сета матча, который стартовал вчера, 29 июня, его продолжение из-за темноты перенесли на сегодня: 30 июня теннисистки сыграли только один сет. За время встречи Людмила Самсонова выполнила десять эйсов и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Катержины Синяковой — две подачи навылет и семь реализованных брейк-пойнтов (50%). Также каждая из спортсменок допустила по пять двойных ошибок.
В полуфинале турнира в Германии Катержина Синякова сыграет с американкой Эммой Наварро. Это будет первая личная встреча теннисисток.
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